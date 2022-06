Destaques 19/06/2022 09:27 Redação I Nativa News Alta Floresta: Homem registra BO contra vizinho após ter veiculo guinchado e ameaçado “você não é o machão? Foto: Reprodução O jovem de 24 anos procurou a Central de Operações da Polícia Militar na manhã deste sábado (18) para relatar um caso de ameaça e que teve seu veículo rebocado pela Guarda Municipal de Trânsito a pedido do vizinho. O jovem relatou ter sido ameaçado com uma arma de fogo. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

A vítima relatou que por volta das 08h da manhã percebeu que um guincho havia rebocado o seu veículo Gol, que estava estacionado em frente a sua residência, no centro de Alta Floresta. Que ao questionar os agentes de trânsito, foi informado que era procedimento padrão e que só poderia retirar o seu veículo na segunda-feira, do pátio da 20ª Ciretran. O jovem relatou ainda que o vizinho vive implicando com ele e a esposa, por isso questionou o filho dele que estava em frente à residência. Neste momento o vizinho apareceu e disse a vítima “você não é o machão?” seguindo até o seu veículo para pegar uma arma que estava no banco de trás (espingarda). O padrasto da vítima segurou a porta do veículo impedindo que o suspeito pegasse a arma. Em determinado momento os vizinhos acabaram por entrar no veículo e deixar o local.

Diante os fatos a vítima foi até o COPOM registrar o ocorrido.

Veja também sobre Alta Floreta - MT BO vizinho veiculo guinchado ameaça Voltar + Destaques