Destaques 19/06/2022 18:19 Redação I Nativa News Mulher é socorrida pelos bombeiros após acidente entre carro e moto em Alta Floresta Foto: Reprodução O caso foi registrado como danos materiais e lesão corporal, a vítima é uma mulher de 40 anos, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin. Ambos os condutores não possuem CNH.

Conforme registro da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 14h20 na rua B-5, esquina com avenida B, área central do município de Alta Floresta. O condutor do veículo Strada relatou que seguia na rua B-5 sentido ao setor D, ao cruzar a avenida não percebeu a motocicleta, informando que esta estava no ‘ponto cego’ do veículo. O condutor foi submetido ao teste de alcoolemia, que acusou 0,00MG/L.

A condutora da motocicleta Biz foi encontrada pela guarnição do Corpo de Bombeiros deitada ao solo, com várias escoriações em seus braços e pernas, sendo imobilizada e levada ao Hospital Regional. A motociclista seguia sentido ao centro do município no momento em que foi colhida pelo veículo. A motocicleta ficou em baixo da pick-up.

Diante os fatos, o condutor da pick-up foi conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

