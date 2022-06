A prefeitura, por meio da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, organiza o Mutirão de Vacinação da Covid-19 em Alta Floresta. O mutirão busca a atualização do esquema vacinal para todas as idades no município.

Na próxima quarta-feira, dia 22 de junho de 2022, no PSF Santa Bárbara, aos fundos da Praça Cívica, uma equipe estará atendo em horário diferenciado, entre às 17h e às 21h. “Para dar oportunidade principalmente para as pessoas que trabalham e às vezes é muito corrido e não consegue acesso as unidades que estão tendo a vacina”, apontou a enfermeira Marinez da Cunha, coordenadora da Vigilância Epidemiológica.

Na ocasião serão ofertadas:

- Para crianças a 1° e 2° dose.

- Para adolescentes a 1° e 2° dose.

- Para adultos a 1°, 2° e dose de reforço.

- Para pessoas acima de 60 anos e profissionais da educação, estarão disponíveis a 1°, 2°, 3° e 4° dose.

Conforme a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, a primeira dose foi bem procurada, a segunda dose tem 76% de procura, já a terceira dose a procura está muito baixa. “É muito importante que as pessoas tomem essas doses adicionais, nós sabemos que a vacina gera o anticorpo que vai proteger e que com o passar do tempo ela perde a eficácia, por isso o reforço é importante para acordar o sistema imunológico”, pontua Marinez reforçando que a vacina evita a gravidade da doença.