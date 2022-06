Destaques 20/06/2022 10:47 Assessoria de Comunicação Coren-MT realiza "Força de Fiscalização" na região de Alta Floresta Foto: Divulgação O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT) realiza a partir desta segunda-feira (20) uma Força Regional de Fiscalização na região de Alta Floresta. Serão fiscalizados cerca de 50 itens em cada estabelecimento de saúde, além da realização de palestras junto aos profissionais. Além da visita dos fiscais, serão realizados serviços administrativos como a entrega de carteiras profissionais que foram pedidas na região, requerimentos de cadastro e registro, emissão de boletos, recebimento de anuidades e taxas, negociação de dívidas e emissão de certidão negativa. "A Força Regional é uma ação do Coren-MT para que, mais do que apontar erros, identifica as principais dificuldades da categoria para o exercício legal da profissão. O procedimento de fiscalização é norteada pelo Manual de Fiscalização aprovado pela Resolução Cofen nº 617/2019, ou seja, da mesma forma que se fiscaliza em Mato Grosso, se fiscaliza em todo país. Isso garante a lisura do processo", explica a presidente do Coren-MT, Lígia Arfeli. O atendimento administrativo do Coren-MT será realizado nesta semana na Uniflor, localizada na Rua dos Esportes, nº 78, Setor Área Esportiva, em Alta Floresta. De segunda até quinta-feira (23) os profissionais serão atendidos das 9h às 18h. Já na sexta-feira (24), o funcionamento será das 9h às 13h.

