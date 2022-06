Destaques 20/06/2022 11:35 Reunião discute implantação de Centro Integrado de Operações de Segurança Pública em Alta Floresta Foto: Divulgação A reunião aconteceu na prefeitura com membros do Conselho Municipal de Segurança Pública – COMSEP e o coordenador do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública - CIOSP, Ten. Cel. BM Quinteiro e discutiu a implantação do projeto de monitoramento do programa Vigia Mais MT. Alta Floresta é o quarto município a receber, até o ano de 2024, um Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, com prédio e equipamentos completos para monitoramento, com contrapartida de doação de terreno pela prefeitura. O CIOSP já está sendo implantado nos municípios de Sinop, Barra do Garças e Cáceres. O programa Vigia Mais MT tem o intuito de ampliar o sistema de videomonitoramento da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) para locais onde tenha ou possa ter a cessão de uso de dispositivos de captação de imagens. Em Alta Floresta, inicialmente, serão instaladas 161 câmeras de videomonitoramento, até o final do ano, em pontos estratégicos, atualizando o projeto de monitoramento que foi feito em 2015, são equipamentos padronizados pelo Estado, duráveis e interligados à rede estadual de monitoramento. Para o presidente do COMSEP, Lauriano Barella, a reunião foi positiva e mostra o fortalecimento e interligação dos órgãos de segurança no município, junto com o Poder Executivo, que busca garantir a sensação de segurança para a população. O município disponibilizará uma área para a implantação da sede do CIOSP, mão de obra de instalação e manutenção das câmeras de videomonitoramento. “É muito importante essa união entre os poderes e forças de segurança, que tem como foco a segurança pública para a população. Usar tecnologia para auxiliar nessa segurança. Estamos dispostos a concretizar essa parceria com o Estado, que garante a sensação de segurança e qualidade nesse trabalho”, pontuou Valdemar Gamba, prefeito de Alta Floresta.

