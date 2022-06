Destaques 21/06/2022 05:12 Redação I Nativa News Nova Monte Verde: Bandidos depenam carro e carretinhas de pescadores em porto do Rio Apiacás Foto: Reprodução Os pescadores deixaram os veículos estacionados no ‘porto do Rio Apiacás’ cerca de 60 km de Nova Monte Verde, na Rodovia MT-208, e acabaram sofrendo um dos seus maiores prejuízos. Ao retornarem ao local, os pescadores encontraram os carros e carretinhas depenados, o crime foi registrado no domingo (19), os bandidos levaram 10 pneus. Um dos proprietários, morador da cidade de Apiacás, chegou a ser avisado por outros pescadores de Alta Floresta que se encontravam pescando. Ao chegar no porto constatou o furto de pneus, estepes com a roda das carretas do barcos. De acordo com repórter Messias Silva, de Nova Monte Verde, que falou com o dono do Prisma. a quarta roda do seu veículo só foi deixada, porque tinha um problema no parafuso. O caso foi registrado da delegacia de Nova Monte Verde.

Veja também sobre Apiacás - MT Nova Monte Verde - MT Alta Floresta- MT Pescadores Voltar + Destaques