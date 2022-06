Destaques 21/06/2022 06:54 Redação I Nativa News Vagão de carreta carregado com farelo de milho tomba na MT-320 próximo a Colíder Foto: Divulgação - VIA BRASIL O tombamento foi registrado pouco após as 16h30 na rodovia MT-320, próximo a praça de pedágio 1. A carreta carregada com farelo de milho seguia sentido ao município de Colíder, o fluxo de veículos ficou parado por alguns minutos. Apenas danos materiais foram registrados.

O acidente foi informado por usuários da rodovia na praça de pedágio 1, de acordo com informações da concessionária Via Brasil, o condutor da carreta relatou que seguia na rodovia e na altura do KM119 perdeu o controle e tombar. O veículo foi desvirado, o condutor orientado a troca de pneus no local e liberado. A carga de farelo de milho também foi recolhida.

Veja também sobre Colider - MT farelo de milho MT-320 acidente Voltar + Destaques