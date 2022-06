Destaques 21/06/2022 09:23 Redação I Nativa News Alta Floresta: Veículos se envolvem em acidente, durante a madrugada na MT-208 Foto: Divulgação O acidente envolveu dois veículos na madrugada desta terça-feira (21) na rodovia MT-208. Ambos os veículos seguiam sentido norte quando houve uma colisão traseira. Caso registrado pela Via Brasil.

De acordo com registro da concessionária, o acidente envolveu uma caminhonete Ranger que por volta das 02h41 na altura do KM146 colidiu na traseira do veículo Gol. O caso foi informado à Polícia Militar de Alta Floresta, que relatou ter conhecimento do acidente. O estado dos condutores não foi informado.

Veja também sobre Alta Floresta - MT acidente MT-208 madrugada Voltar + Destaques