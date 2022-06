Destaques 21/06/2022 13:33 Assessoria de Imprensa Força de Fiscalização do Coren-MT encontra mais de 20 irregularidades em hospitais de Alta Floresta Foto: Divulgação A Força Regional de fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT) encontrou mais de 20 irregularidades nos quatro hospitais fiscalizados na segunda-feira (20), primeiro dia da ação em Alta Floresta (803 km ao norte de Cuiabá). As fiscalizações continuam até quinta-feira (23) e também serão realizadas em cidades vizinhas. No primeiro dia da ação foram vistoriados os hospitais Cristo Redentor, Regional de Alta Floresta, Geral e Santa Rita. Os enfermeiros fiscais checam cerca de 50 itens relativos ao exercício da enfermagem. Entre os problemas encontrados pelos fiscais estão o exercício irregular da profissão, ausência de enfermeiro em setores, falta de registros da assistência de enfermagem, assim como profissionais que atendem mais pacientes do que a determinação legal. Além da fiscalização, o Coren-MT também levou para Alta Floresta uma estrutura administrativa - instalada na faculdade Uniflor-, para atender as demandas profissionais como pedido de registro, pagamento de anuidade, impressão de certidão negativa, entre outras. "Trouxemos para Alta Floresta toda a estrutura para que o trabalhador possa resolver a sua vida profissional com facilidade. A fiscalização é importante, mas também estamos levando orientações e ouvindo o que a categoria tem a dizer", explica o conselheiro do Coren-MT, Ademilson Pereira da Silva. As fiscalizações seguem até quinta-feira, assim como o atendimento administrativo, que é realizado das 9h às 18h, na Uniflor, localizada na Rua dos Esportes, nº 78, Setor Área Esportiva, em Alta Floresta.

