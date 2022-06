Destaques 21/06/2022 18:16 MidiaNews MP pede confirmação de liminar que reintegrou Tigresa ao PT Ester Caroline Pessatto tinha pretensão de se candidatar a deputada estadual pela sigla O Ministério Público Eleitoral opinou pela confirmação da decisão liminar que determinou a filiação da atriz pornô Ester Caroline Pessatto, conhecida como “Tigresa Vip”, no PT em Mato Grosso. A opinião foi apresentada pelo promotor de Justiça Henrique Schneider Neto, da Promotoria de Justiça da Comarca de Santo Antônio de Leverger, nas alegações finais da ação proposta por Ester contra a sigla. A atriz pornô entrou com a ação após o partido barrar sua filiação por suposto vício no processo. Ela tinha pretensão de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O juiz Alexandre Paulichi Chiovitti, da 38ª Zona Eleitoral de Santo Antônio do Leverger, concedeu a decisão liminar no dia 25 de maio para que ela fosse reintegrada ao partido. Mesmo com a decisão, ela ficou de fora da lista de 13 pré-candidatos a deputados estaduais do PT, em encontro ocorrido no dia 29. Na manifestação, o promotor de Justiça afirmou que o cancelamento da filiação da atriz pornô "deu-se de modo arbitrário, sem minimamente possibilitar o contraditório e a ampla defesa, além de não demonstrar fundada razão na negativa". “Sendo assim, em alegações finais, uma vez que não é parte nos autos e na condição de custos legis, o Ministério Público opina pela confirmação da decisão liminar, no sentido de que seja mantido o nome da requerente na lista de filiados, no sistema FILIA”, diz trecho do documento.

