Destaques 21/06/2022 19:58 Redação I Nativa News Luto no Jornalismo: Eraldo Lima morre aos 62 anos Morreu no fim da tarde desta terça (21), aos 62 anos, o jornalista Eraldo Lima, por complicações de um acidente vascular cerebral (AVC). Eraldo estava internado no Pronto-Socorro de Várzea Grande há 19 dias. O profissional atuou por muitos anos na cobertura dos bastidores da política de Mato Grosso. Foi diretor do Correio Várzea-grandense, trabalhou também no jornal Diário de Cuiabá e em Alta Floresta foi marqueteiro do ex-prefeito Asiel Bezerra e atuou como diretor de comunicação social entre os anos de 2014 a 2016. Casado com a também jornalista Cida Capelassi, ex-adjunta de Comunicação de VG na gestão de Lucimar Campos (União Brasil), Eraldo deixa dois filhos. A morte do jornalista foi lamentada em nota de pesar pelo governador Mauro Mendes (União) e pela secretária de Comunicação do Estado, Laice Souza. “O jornalismo mato-grossense perde um profissional comprometido com a verdade da informação. Minhas orações estão com ele, para que possa fazer uma passagem tranquila para o plano superior, e com a família, para que supere essa perda tão dolorosa”, declarou Laice. “Eu e minha esposa, Virginia, lamentamos a perda e ficaremos em oração para que Deus possa dar conforto aos corações dos familiares e amigos”, disse o governador Mauro Mendes. Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB) também emitiu nota à imprensa, demonstrando respeito à categoria, ao profissional e à família de Eraldo. “É com profundo pesar que essa notícia nos chega. Um homem que deixa um legado de dedicação ao jornalismo, à informação bem apurada. Que o nosso senhor Bom Jesus de Cuiabá possa dar conforto aos corações dos familiares em um momento de dor excruciante”, lamentou o prefeito Emanuel Pinheiro. Kalil Baracat (MDB), prefeito de Várzea Grande, também comentou a perda. "À família enlutada, os sentimentos de pesar e a certeza de que o chamado de Deus Pai Todo Poderoso, coloca no céu mais um Anjo de Guarda para cuidar de todos nós" Ainda não foram divulgadas informações sobre o local de velório e sepultamento. Com informações RDNews

