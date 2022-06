Destaques 22/06/2022 04:37 Foragido de Alta Floresta por estupro contra vítima com deficiência é preso no interior do Pará pela Polícia Civil O crime ocorreu em 2017 e desde então, ele fugiu da cidade Foto: Divulgação Um homem de 45 anos, investigado pela Polícia Civil em Alta Floresta pelo crime de estupro de vulnerável, cometido contra uma vítima com deficiência, foi preso nesta terça-feira (21.06) no interior do Pará. Ele estava com mandado de prisão preventiva decretado pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta e foi localizado após troca de informações entre as Polícias Civis de Mato Grosso e do estado vizinho. Ele foi preso na cidade de Santana do Araguaia, que faz divisa com a região nordeste de Mato Grosso. O crime ocorreu em 2017 em Alta Floresta, contra um rapaz com deficiência mental que à época tinha 26 anos. Além do estupro de vulnerável, o investigado tem outros registros por abuso sexual contra duas enteadas e por crime de ameaça.

