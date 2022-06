Destaques 22/06/2022 09:03 Redação I Nativa News Corpo de Bombeiros Militar realiza captura de ouriço-terrestre em bairro do centro de Alta Floresta Foto: Divulgação - Bombeiros AF Nesta terça-feira (21)por volta das 22h, a Central de Operações da Companhia de Bombeiros de Alta Floresta registrou ligação em que a solicitante do atendimento informou que havia um ouriço-terrestre em sua residência. Ao chegar ao local, na rua André Luís no Setor B, encontrou o animal em cima do muro da propriedade. Utilizando-se um cambão, foi feita a captura do ouriço e ele foi colocado em um abrigo provisório para transporte de animais silvestres. Na manhã desta quarta-feira (22), uma guarnição providenciou a soltura do animal em uma reserva florestal distante do núcleo urbano. Curiosidades sobre o animal É um animal noturno e crepuscular, isto é, saem à noite para procurar alimento, principalmente frutos. Tanto é que esta captura feita pelo Corpo de Bombeiros foi realizada depois das 22h00. O porco-espinho é arborícola, movimentando-se muito bem entre as árvores. Uma característica que potencializa a destreza deste animal em se locomover no estrato superior é que utiliza sua cauda para fixar-se nos galhos de árvores, funcionando como uma espécie de quinto membro, de forma semelhante aos macacos. Apesar de poder trazer preocupação a quem se deparar com o ouriço-terrestre, em razão de não conhecer o animal e pelos espinhos (pelos modificados) que recobrem seu corpo, é um ser silvestre muito pacífico. Os acidentes ocorrem somente pelo contato com seus pelos espinhosos, sendo muito comum acidentes com cães que são feridos ao avançarem no ouriço. Comportamento Uma das características do ouriço é o costume de permanecer em formato de bola quando está dormindo. Isso porque ele se camufla nas folhagens no chão e é considerado “vilão” quando alguém tropeça nele e machuca o pé com os espinhos. Porém, mesmo que o ouriço-terrestre goste de dormir no chão, durante a noite, ele não se comporta bem assim. Afinal, ele gosta de ficar em lugares altos, principalmente em árvores, perto do alimento. Alimentação Existem espécies onívoras, que se alimentam de frutas, raízes e plantações, mas também há aquelas carnívoras, que comem pequenos invertebrados, como aranhas, insetos e caracóis. Apesar do tamanho, sabia que o ouriço come bastante? Inclusive, algumas espécies consomem até um terço do peso corporal durante uma única noite. Considerando que a fauna silvestre é de propriedade do Estado, tendo proteção legal quanto à sua preservação, o procedimento a se adotar quando encontrar estes animais em áreas urbanas é acionar o Corpo de Bombeiros Militar ou órgão ambiental que preste o trabalho de captura e translocação de animais silvestres.

