Destaques 22/06/2022 15:48 Homem é detido ao tentar viajar com carregador de pistola e munições Foto: Divulgação Nesta terça-feira (21), um homem de 47 anos foi detido no aeroporto de Piloto Osvaldo Marques Dias, no município de Alta Floresta, por estar com um carregador de pistola e munições em suas bagagens. De acordo com as informações da Polícia Militar, uma funcionária do local relatou que havia um homem portando um carregador de pistola e munições em suas bagagens. O passageiro ao ser abordado pela polícia relatou que havia esquecido de retirar os objetos das malas antes de ir viajar. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, para as devidas providências que o caso requer.

