Destaques 22/06/2022 16:29 G1MT Casos de dengue em MT aumentam 158% neste ano e risco é considerado alto Neste ano foram registrados 27.986 casos e em 2021, foram 10.806 notificações. Foto: Reprodução Os casos de dengue em Mato Grosso aumentaram 158% entre janeiro e junho deste ano em comparação com o mesmo período de 2021. Neste ano já foram registrados 27.986 casos de dengue e no ano passado foram 10.806 notificações, por isso, o risco no estado é considerado alto. Em relação ao número de mortes, neste ano foram confirmadas 13 óbitos pela dengue e outras quatro estão em investigação. já no ano passado foram sete mortes e um em investigação. Em Cuiabá foram registrados 578 notificações no mesmo período analisado e em 2021, foram 464 casos. De acordo com o técnico da vigilância em zoonoses de Cuiabá, Daniel Silveira Cintra, os agentes da saúde fazem visitas a cada dois meses para evitar a proliferação do mosquito. "Fazemos visitas bimestrais nas casas, além do tratamento em pontos específicos a cada 15 dias. Os agentes utilizam um larvicida biológico disponibilizado pelo Ministério da Saúde. A primeira parte do tratamento é de ação imediata e fica até dois meses agindo na caixa d'água", disse. O ciclo do mosquito da dengue é de 9 dias, mas em Mato Grosso, o tempo é proprício e a larva se desenvolve em sete dias. O ciclo de vida do mosquito é de 45 dias e nesse período ele pode por até 450 ovos. Em Várzea Grande, região metropolitana da capital, houve uma queda no número de casos. Foram registrados 142 notificações neste ano e 152, em 2021. Zika e Chikungunya Em relação aos casos de chikungunya em Mato Grosso, no mesmo período analisado, foram contabilizados, 254 casos neste ano e 115 em 2021. Com isso, houve um aumento de 120% nas notificações da doença. Em Cuiabá foram registrados 16 casos neste ano e quatro em 2021. Já os casos de zika vírus no estado houve 162 registros neste ano e 139 em 2021. Em Mato Grosso houve um aumento de 16% em comparação com o ano passado. Na capital foram confirmados seis casos de zika em 2022 e dois no ano passado.

