São mais de três mil vagas ofertadas para todos os campi

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) divulga nesta quarta-feira, (22), o edital 071/2022 - Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do IFMT, com ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2023. As inscrições estarão abertas no período de 27 de junho a 11 de setembro de 2022.

São ofertadas 3.100 (três mil e cem) vagas, em diversos cursos, distribuídas para os Campi: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres - Professor Olegário Baldo, Campo Novo do Parecis, Cuiabá - Bela Vista, Cuiabá - Cel. Octayde Jorge da Silva, Confresa, Juína, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Vicente, São Vicente - Centro de Referência Jaciara, Sorriso, Várzea Grande, Diamantino, Guarantã do Norte, Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra e Sinop.

Requisitos para se inscrever

Para se inscrever é necessário ter concluído o ensino fundamental ou equivalente até a data da matrícula, apresentar as informações exigidas no edital 071/2022 e ter em mãos o número do CPF e da cédula de identidade ou documento equivalente, oficial, com foto de validade nacional.

Após preencher o questionário eletrônico, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$50,00 (cinquenta reais).

No dia 14 de setembro de 2022, o IFMT disponibilizará para os candidatos a confirmação de inscrição, contendo o nome do candidato, o número da inscrição, o curso pretendido, o turno e o local de realização da prova, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br.

Isenção da Taxa de Inscrição

O IFMT oferecerá o benefício de isenção da taxa de inscrição correspondente a 30% (trinta por cento) das vagas dos cursos, aos candidatos que preencherem, cumulativamente, todos os requisitos descritos no item 5.1 do edital.

O candidato deverá encaminhar os documentos para isenção no período de 27 de junho a 20 de julho de 2022 (até às 17h), através do link - https://forms.gle/e3PmEsjqkyWgm7q68.

No dia 01 de agosto de 2022, o IFMT divulgará o resultado do pedido de isenção no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br .

Reserva de vagas

O período para envio de documentos de candidatos na condição de pessoa com deficiência (PcD), Anexo VII, e na condição de cotista racial, Anexo VI e Anexo IX, será de 27 de junho a 11 de setembro, através dos links PcD - https://forms.gle/7E7rr2RjeXqRAdAk9 ou de cotista racial -https://forms.gle/czJJJoEHCf4GWAqH7.

A prova

O processo seletivo classificatório/eliminatório 2023/1 será de 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 20 de Língua Portuguesa/Literatura e 20 de matemática, contendo cada uma delas 05 (cinco) alternativas, sendo uma única correta. Cada questão valerá 1,0 (um) ponto e abrangerá conteúdos programáticos pertinentes ao ensino fundamental (do 1º ao 8/9º anos), conforme Anexo XVIII.

As provas para os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio serão realizadas no dia 09 de outubro de 2022, na cidade em que o candidato se inscreveu, das 14h às 17h. A duração dela será de 3 horas, incluindo o preenchimento do cartão- resposta.

O candidato deverá estar no local de realização de prova com antecedência mínima de 30 minutos, munido da cédula de identidade original ou de outro documento oficial com foto e de validade nacional, com o qual tenha efetuado a inscrição, não serão aceitos documentos digitais.

É importante observar atentamente a opção de local para realização da prova antes de efetuar o pagamento da inscrição, pois não haverá alteração de local de realização da mesma.

O Resultado

O resultado do processo seletivo 2023/1 será classificatório/eliminatório, e as chamadas obedecerão à ordem decrescente de classificação, ou seja, da maior nota para a menor de acordo com a modalidade (cotas ou ampla concorrência) pela qual o candidato optou no ato da inscrição.

O gabarito da prova objetiva será divulgado após às 12h do dia 10 de outubro de 2022, no site do IFMT http://selecao.ifmt.edu.br;

No dia 20 de dezembro de 2022, após 17h, serão divulgadas, no mesmo endereço eletrônico, dez listas, sendo uma dos candidatos da listagem geral que foram aprovados e os excedentes no processo seletivo 2023/1; e nas outras nove listas constarão os nomes dos candidatos aprovados e os excedentes que se inscreveram como cotistas (reserva de vagas), por curso e turno.

A divulgação oficial dos aprovados/classificados será no dia 20 de dezembro de 2022.

Matrícula

As matrículas dos aprovados serão realizadas, por ordem de chegada do candidato no campus ou campus avançado, dos dias 06 a 13 de janeiro de 2023 das 8h às 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta, conforme publicação dos aprovados no resultado final do processo seletivo.

A matrícula de todas as chamadas que vierem a ocorrer para este edital será realizada de forma presencial no IFMT – Setor de Registro Escolar no Campus para o qual o candidato pleiteou a vaga e foi aprovado.

Mais informações

Leia atentamente o Edital 071/2022 dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e seus anexos em: https://selecao.ifmt.edu.br/ ou no anexo abaixo.