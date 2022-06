Destaques 23/06/2022 06:24 Redação I Nativa News Alta Floresta: Jovem engole porção de maconha ao ver a PM e passa mau Foto: Reprodução A Polícia Militar fez a detenção de um jovem de 19 anos por suspeita de tráfico de drogas em Alta Floresta. Segundo Boletim de Ocorrência (BO). A abordagem foi realizada na manhã desta segunda-feira (21), na Rua Laudiceia, no bairro Boa Esperança em Alta Floresta. De acordo com a polícia, equipes estavam em patrulhamento quando dois suspeitos, ao perceberem a presença das autoridades, tentaram evadir-se m uma motocicleta. De imediato a policia realizou acompanhamento, tendo êxito na captura de um dos suspeitos. Ao realizar abordagem no momento da checagem o suspeitos começou a passar mal dizendo que precisava vomitar pois segundo ele tinha bebido demais, então tentou sair de perto da equipe de policiais que foi acompanhado quando o suspeito conseguiu vomitar uma quantia de substancia aparentando ser maconha. Segundo a PM, ele confessou que ingeriu porções do entorpecente, cerca de 10 gramas que teriam buscado para uma outra pessoa. Diante dos fatos, os dois suspeitos foram conduzido juntamente com entorpecentes para a Central de Operações, para providências legais cabíveis.

