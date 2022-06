Destaques 23/06/2022 08:49 Redação I Nativa News Carro furtado em Nova Monte Verde é encontrado abandonado em vicinal de Alta Floresta Foto: Divulgação O caso foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (22) no município de Alta Floresta, o veículo recuperado havia sido furtado no munícipio de Nova Monte Verde no dia anterior. Foi encontrado abandonado na estrada da Pedra do Índio.

Conforme registro da Polícia Militar, uma denúncia de veículo abandonado na estrada da Pedra do Índio, no local foi constatado ser um veículo Strada de cor branca, produto de furto no município vizinho. Rondas foram realizadas mas nenhum suspeito foi identificado.

O proprietário do veículo foi informado da localização e se fez presente com um veículo guincho para a remoção do veículo, que foi encaminhado até a Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Veja também sobre Alta Floresta - MT Nova Monte Verde Carro furtado vicinal Pedra do Índio Estrada Abandonado Voltar + Destaques