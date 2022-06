A vereadora Edna Sampaio (PT) participará, neste final de semana, de rodas de conversas com com lideranças de movimentos sociais da região norte de Mato Grosso para discutir sobre a questão do protagonismo da mulher na política.

Nesta sexta-feira (24), ela participa de um bate-papo com lideranças femininas, no espaço Pantanal Eventos, no município de Alta Floresta, às 19h. No sábado (25), segue para Colíder, onde será uma das palestrantes do debate “Protagonismo da mulher no governo popular”, às 9h, com a participação de lideranças femininas dos movimentos sociais.

Na mesma data, no período vespertino, realizará atividade similar no município de Guarantã do Norte. No domingo (26), estará reunida com lideranças dos movimentos sociais do município de Sinop, no período matutino, e de Sorriso, no período vespertino.

Edna Sampaio defende a participação política das mulheres, especialmente das negras, denunciando sua exclusão dos espaços de poder. “As mulheres têm muito mais perfil para a política do que os homens, pois a política em tese, deve ser uma ação humana para o bem comum e elas já são educadas para isso”, disse ela.

“Até mesmo devido à forma opressiva pela qual a sociedade as educa, as mulheres são sempre colocadas no contexto do cuidado com o outro e a política é o espaço do cuidado com o outro. Mas precisamos enfrentar ainda o descrédito que o machismo atribuiu a elas neste espaço”.

“Demora muito para uma mulher preta chegar onde cheguei, então não podemos esperar. Precisamos acelerar para que outras também cheguem”, argumentou.