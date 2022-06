Destaques 24/06/2022 07:45 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Câmara aprova suplementação de R$ 6,1 milhões para pavimentação Foto: Divulgação A Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta aprovou na sessão ordinária de terça-feira (20.06) o Projeto de Lei nº 2.184/2022 de iniciativa do Executivo Municipal e autorizou a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 6.100.000,00 (seis milhões e cem mil reais). O valor é destinado à suplementação da dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos para investimento em obras de pavimentação asfáltica em três bairros. Os recursos financeiros para cobertura do credito suplementar são provenientes do convênio entre a Prefeitura de Alta Floresta e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, para a pavimentação asfáltica e drenagem no Bairro Boa Nova I, no valor de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), e as propostas nº 1.226/2022 e proposta nº 0183/2022, entre município e estado para pavimentação asfáltica e drenagem nos Bairros Cidade Bela I no valor de R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais) e Jardim Panorama, no valor de R$ 3.000,000,00 (três milhão de reais). As duas propostas estão em processo de análise na SINFRA-MT.

