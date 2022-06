Destaques 24/06/2022 19:26 G1MT Filhotes de rotweiller são furtados durante invasão em casa em Alta Floresta As gavetas estavam abertas e reviradas e havia uma caixa com documentos espalhada na cozinha. Foto: Reprodução Dois filhotes de rottweiler foram furtados durante uma invasão a uma casa, nessa quinta-feira (23), em Alta Floresta. Os criminosos levaram alguns objetos e os animais. De acordo com o boletim de ocorrência, uma das vítimas relatou que chegou em casa após o trabalho e percebeu que a residência estava toda bagunçada. Os suspeitos reviraram a casa, que fica no bairro Jardim Imperial. As gavetas estavam abertas e reviradas e havia uma caixa com documentos espalhada na cozinha. A porta da cozinha foi arrombada. Os criminosos furtaram uma máquina e os dois filhotes que estavam no quintal. Em seguida, fugiram. Os animais ainda não foram localizados.

Veja também sobre Alta Floresta - MT Furto invasão em casa Filhotes rotweiller Voltar + Destaques