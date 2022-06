Destaques 24/06/2022 19:56 FIM DA NOVELA: Após sucessivas quedas de braço, Tigresa esta filiada ao PT Foto: Reprodução A atriz Ester Caroline, a Tigrea VIP, agora é filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT). Após sucessivas quedas de braço entre ela e o PT, o nome da atriz consta no quadro de filiados da legenda no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Certifico que, de acordo com os assentamentos do Sistema de Filiação Partidária e com o que dispõe a legislação vigente, o eleitor identificado abaixo está regularmente filiado”, diz o documento da Justiça Eleitoral. O Partido dos Trabalhadores chegou a barrar a filiação de Tigresa em duas oportunidades, mesmo ela recorrendo das negativas impostas pela sigla. O PT, por sua vez, em um dos comunicados, disse que decidiu manter a suspensão da atriz com base na votação de um grupo de WhatsApp.

