Destaques 25/06/2022 08:32 Jornal da Cidade Turista foge depois de tentar embarcar com maconha no Aeroporto de Alta Floresta Foto: Reprodução Um passageiro (não teve nome divulgado) tentou embarcar com maconha no Aeroporto Municipal Osvaldo Dias, de Alta Floresta. O fato aconteceu no início da tarde desta sexta-feira quando o voo para Cuiabá estava prestes a decolar. Só que o cidadão, que estava com um companheiro, foi chamado porque sua bagagem apresentou uma situação suspeita e ele, quando ouviu da administração aeroportuária que a Polícia seria acionada, desapareceu.

Conforme informações do sargento Amarildo, da Polícia Militar, o passageiro possivelmente ficou com receio de ser preso e fugiu. “Viram através do raio x, um objeto que parecia cartucho de arma de fogo. Então foram analisar a bagagem e informaram ao passageiro que chamaria a segurança”, comentou o policial militar.

A Polícia Militar recolheu os pertences do passageiro que sumiu. O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Veja também sobre Alta Floresta - MT Turista Policia Aeroporto de Alta Floresta Maconha Voltar + Destaques