Destaques 25/06/2022 08:34 Redação I Nativa News Prefeito de Paranaíta busca soluções contra bitributação na divisa entre MT e PA Foto por: Michel Alvim - SECOM/MT Em busca por soluções para o impasse de bitributação enfrentada por produtores da região entre o município de Paranaíta - MT e Jacareacanga - PA, o prefeito de Paranaíta, Osmar Moreira acompanhando do prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, se reuniu com o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, em busca de soluções para a problemática enfrentada há alguns anos. Julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a decisão afetou agricultores e pecuaristas com propriedades no Pará e documentação em Mato Grosso, que tem que pagar ICMS na hora de comprar e vender a produção Osmar fala em defesa a população da região atingida pela bitributação. "Estamos em uma região em franco desenvolvimento e de pensar que os produtores pagam impostos, nós já somos o país que mais paga impostos e ter que pagar duas vezes inviabiliza qualquer produção e nós não podemos ficar de braços cruzados pensando que um produtor está pagando bitributação, tanto para o Pará como para o Mato Grosso", pontuou o prefeito de Paranaíta. A situação envolve vários municípios que enfrentam a situação de bitributação como a da Gleba São Benedito. "Essa região sul do Pará depende totalmente desses municípios para fazer toda a manutenção de estradas, saúde, educação e assim por em diante. E tem a questão do produtor ter esse tributo pago duas vezes", defendeu o prefeito de Alta Floresta que reforçou a necessidade de solução para a situação. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho se comprometeu em auxiliar nessa busca, promovendo agendas de reuniões entre representantes dos estados de Mato Grosso e Pará. "Vamos tentar um acordo entre os dois estados para que haja a liberação da nota, alguma coisa assim. Nós temos duas frentes e vamos entrar com as procuradorias dos estados e pedir revisão dessa decisão que foi dada pelo Supremo. Esses são os caminhos que nós vamos tomar, agora só temos que resolver imediatamente essa questão da bitributação", pontuou Botelho frisando que uma videoconferência entre os governantes do Pará e Mato Grosso já está agendada.

