Destaques 25/06/2022 14:41 Redação I Nativa News Preço do etanol é vendido em Alta Floresta a cima de R$ 5 por litro, diz ANP Foto: Reprodução/EPTV A pesquisa da ANP foi feita entre os dias 19 e 25 de junho e ainda não reflete totalmente o último reajuste anunciado pela Petrobras nas suas refinarias. O preço médio do etanol nos postos caiu mais de 1,84% em comparação com semana passada, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Foram coletados preços em mais de 5 mil postos de combustíveis no Brasil. Mato Grosso é um dos quatro estados brasileiros onde é mais vantajoso abastecer com etanol se comparado com a gasolina, pois o preço nas bombas representa menos de 70% do valor da gasolina. Conforme a ANP, o combustível é mais vantajoso usá-lo para abastecer, ao invés da gasolina em Mato Grosso e nos Estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Segundo os dados, Mato Grosso tem o segundo menor preço do litro do etanol ao valor médio de R$ 4,629, ficando atrás apenas de São Paulo que vende o litro do etanol (média) a R$ 4,556. Já em relação aos municípios de Mato Grosso, Várzea Grande é aquele onde o combustível é mais barato, sendo vendido o litro pelo valor médio de R$ 4,225. O município de Alta Floresta é aquele cujo litro do etanol é o mais caro – valor de R$ 5,095. Apesar dos dados da ANP, a reportagem flagrou nesta sexta-feira (24.06) postos de combustíveis em Várzea Grande já vendendo o litro do etanol a R$ 3,99, o que mostra que está cada vez mais vantajoso abastecer com esse combustível ao invés da gasolina. Em geral, o etanol vale a pena quando essa razão é menor que 70%. Nos outros três estados, fica mais perto desse limite.

