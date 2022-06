Destaques 25/06/2022 15:29 Jornal da Cidade Alta Floresta: Motorista de carreta que se envolveu em acidente com taxista se apresenta à policia Foto: Reprodução A Carreta que apontada por um taxista como a provocadora de um acidente na Perimetral Rogério Silva no município de Alta Floresta, início do mês, é de uma empesa do sul do estado. O veículo de carga e estaria prestando serviço na região e retornava da região do Porto de Areia, Rio Teles Pires quando em frente ao Residencial Sol Nascente ultrapassou um veículo Voyagem que bateu no meio fio e acabou capotando ao ser jogado fora da pista.

O carro capotado é um taxi e na ocasião era conduzido por Emílio Gomes da Silva. O motorista contou na época que tentou desviar o máximo para a direita, mas que a carreta foi ultrapassando em local proibido até a carroceria ou parte lateral bater em seu carro. “Tentei tirar o máximo, mas não deu. Aconteceu o choque e daí para frente não lembro mais nada”, contou Emílio que teve o carro destruído e ainda está em tratamento.

O motorista de 69 anos essa semana foi internado devido à complicações após o acidente. Já o motorista da carreta foi identificado e prestou depoimento junto à Delegacia de Alta Floresta. Ele, segundo advogado de Emílio, declarou que não viu o carro e nem o acidente e que por isso seguiu viagem. Segundo o advogado Fernando Leite, foi encaminhado uma proposta de acordo extrajudicial para empresa, mas estes entenderam não aceitar o acordo sob o argumento de não estar nítido nas imagens quem seria o causador dos fatos. Após a negativa de proposta de acordo, foi intentada medidas judiciais para que o taxista receba o valor do carro, custas médicas, lucros cessantes e danos morais. Os Advogados salientam que as imagens e depoimentos policiais demonstram irrefutavelmente a responsabilidade do motorista do caminhão sobre os fatos.

