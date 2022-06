Destaques 26/06/2022 07:31 Redação I Nativa News Terceirizada que atende Via Brasil emite nota de esclarecimento sobre busca e apreensão de viaturas Foto: Divulgação Na última sexta-feira (24) a concessionária Via Brasil foi alvo de inúmeras publicações, principalmente em redes sociais no mínimo de Alta Floresta, após duas viaturas do tipo ambulância serem flagradas sendo recolhidas pelo Poder Judiciário. As ambulâncias atendem a concessionária no trecho com pedágio na MT-320 e MT-208, entre os municípios de Nova Santa Helena e Alta Floresta. Havia um mandado de busca e apreensão emitido justiça de Ipiranga/SP em favor do Banco Mercedes Benz do Brasil S/ (Processo: 1004036-98.2022.8.11.0007). A empresa terceirizada que atende a concessionária Via Brasil emitiu uma nota de esclarecimentos, onde assume a responsabilidade para com o ocorrido, afirmando ainda, que todos os compromissos da Via Brasil para com a empresa estão em dia. No entanto, não houve falha por parte da concessionária no ocorrido. Na mesma nota a empresa Gold Life Emergência lamenta o inconveniente e afirma que providências estão sendo tomadas para que continuem os atendimentos prestados pela concessionária e seus usuários. Confira a nota: download carta_de_esclarecimento___gold_life.pdf

