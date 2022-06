Destaques 26/06/2022 07:43 Jornal da Cidade Homem que cumpriu pena por estupro volta a ser preso usando documento falso em Paranaíta Foto: Jornal da Cidade Um homem de 48 anos, que já cumpriu pena de mais de cinco anos na cadeia de Pontes e Lacerda por estupro de vulnerável , acaba de ser preso no município de Paranaíta. O sujeito que já teria passado também por Sinop agora foi encontrado usando documentação falsa em Paranaíta, a 60 quilômetros de Alta Floresta.

O novo crime foi constatado pela Polícia Militar. Mas a ação começou quando servidores do Centro de Referência em Assistência social –CRAS receber o sujeito que apresentou uma documentação suspeita. A foto na documentação não parecia com a pessoa que estava apresentando. Foi quando os servidores pediram apoio.

A PM foi ao local, mas não encontrou o sujeito que estava numa praça onde aconteceu a abordagem e em primeiro momento, a negativa de que a Carteira de Habilitação fosse documento falso. “Alegou que a foto era de quando era mais jovem”, comentou a PM que não aceitou o argumento, continuou a entrevista e que percebeu que tinha algo errado. “Ele depois disse que havia encontrado o documento em uma lata de lixo, mas ao final revelou que cumpriu cadeia em Pontes e Lacerda por estupro de vulnerável e que comprou depois o documento”, registrou a PM.

Mas não foi o único crime. No quarto do suspeito foram encontradas porções de arma calibre 22. “Disse que era de uma carabina que usava na fazenda em Sinop”, relatou a PM que encaminhou o caso à Delegacia de Polícia Civil.

