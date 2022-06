Destaques 26/06/2022 08:22 Redação I Nativa News Alta Floresta: Pai é detido por abandono de incapaz após PM encontrar criança andando na rua sozinha Foto: Ilustração - Reprodução O caso foi registrado no bairro Cidade Bela em Alta Floresta, a criança de 05 anos ficou sob cuidados de conselheiros tutelares e o pai, de 29 anos, conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Conforme registro da Polícia Militar, por volta de 00h35 a guarnição foi acionada por uma pessoas que relatava a criança andando sozinha e chorando, pela avenida Júlio Prestes. Ao constar a informação o Conselho Tutelar foi acionado.

A criança dizia que procurava pelo pai, perguntado se sabia onde o pai estava, a criança conduziu os militares até um bar localizado no bairro, onde o pai foi encontrado.

Diante os fatos a criança ficou sob cuidados do Conselho Tutelar e o pai conduzido.

