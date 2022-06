Destaques 26/06/2022 13:53 Feira Livre de Alta Floresta será contemplada com energia solar Investimento em usina fotovoltaica para a geração de energia solar será superior a R$ 200 mil. Foto: Reprodução O prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, assinou na manhã do dia 22, quarta-feira, em Cuiabá, o convênio para a instalação de uma usina fotovoltaica para a geração de energia solar na Feira Livre do Produtor Rural. O convênio firmado entre o município e o Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF-MT), prevê um investimento de R$ 201.696,96, dos quais R$ 195.000,00 serão destinados pela SEAF-MT. A contrapartida do município será de R$ 6.696,96. A assinatura deste convenio foi considerada pelo prefeito Valdemar Gamba uma importante conquista para o município principalmente para os feirantes, que poderão contar com uma fonte renovável e limpa de energia, que além de não emitir nenhum tipo de gás poluente na atmosfera garante economia de água, não polui o ar e proporciona uma economia que reduz os valores da conta de energia em até 95% beneficiando diretamente cada produtor que utiliza os boxes para comercializar seus produtos.

