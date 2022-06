Destaques 26/06/2022 18:17 Redação I Nativa News MT - 208: Duas carretas se envolvem em acidente na ponte sobre Rio Apiacás Foto: Reprodução O acidente foi registrado no início da tarde deste domingo (26) na rodovia MT-208, entre os municípios de Alta Floresta e Nova Monte Verde. Os veículos carregados seguiam no mesmo sentido, o choque aconteceu sobre a ponte do rio Apiacás. Conforme relatos de pessoas que passavam pelo local, cerca de 100 quilômetros de Alta Floresta, as duas carretas seguiam sentido a Alta Floresta, quando ao fazer a travessia da ponte, que é estreita, ambas iniciaram a travessia juntas quando houve um choque. Na carreta que provocou o acidente haviam duas pessoas, com possível óbito da mulher. Corpo de Bombeiros foi acionado e o trânsito interrompido. Ainda não há informações oficiais sobre o motivo do acidente. Uma equipe da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML) foram ao local analisar e apurar as causas do acidente.

