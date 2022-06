Destaques 27/06/2022 07:34 Redação: Nativa News Alta Floresta: A caminho da igreja, mulher é atropelada por motociclista no bairro Vila Nova Foto: Nativa News O homem de 31 anos foi detido na noite deste domingo (26) após conduzir veículo sob influência de álcool, atropelar uma senhora e recusar atendimentos médico no Hospital Regional Albert Sabin. O caso foi registrado no bairro Vila Nova em Alta Floresta por volta das 19h.

A Polícia Militar foi acionada por segurança do hospital, que relatava a alteração do suspeito no interior do hospital após ter sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Aos militares o homem relatou que seguia na via, em linha reta, quando houve o atropelamento.

A vítima do atropelamento, uma senhora de 52 anos, relatou aos militares que seguia para a igreja quando foi colhida pelo motociclista. A mulher sofreu corte profundo na perna esquerda e permaneceu sob cuidados médicos.

O motociclista negava atendimento médico, permitiu apenas uma limpeza nos ferimentos, não permitindo a aplicação de medicação intravenosa nem mesmo sutura. Diante os fatos assinou termo de recusa de atendimento médico e foi conduzido à Central de Operações da Polícia Militar para confecção do boletim.

Na Central o motociclista afirmou não saber os dados da motocicleta, como a placa, relatando que o veículo não está registrado em seu nome. No local do acidente não foi mais localizado o veículo o que impediu a sua identificação. O motociclista recusou a realização do teste de alcoolemia e foi conduzido à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

