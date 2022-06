Destaques 27/06/2022 08:17 Redação: Nativa News Alta Floresta: 19º Leilão Direito de Viver arrecada mais de R$ 2 milhões para o Hospital de Amor Foto: Carlos Almeida colaborador A Comitiva do Bem realizou no sábado (25), no Rotary Club, a 19ª edição do Leilão Direito de Viver em mais um feito marcante de Alta Floresta como ação solidária visando arrecadar recursos para o Hospital de Amor de Barretos. Além de arrecadar recursos com a venda 907 cabeças de animais arrecadados em doações, o leilão também destinou a renda do bar para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Foram arrecadados R$ 2.200.429,50 (dois milhões, duzentos mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos). Segundo o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, um aumento de R$ 155 mil em relação ao leilão virtual realizado em 2021. O vereador parabenizou os servidores públicos por doarem R$ 38.465,00 para o Hospital de Amor. “A Comitiva do Bem tem liderado as ações em prol do Hospital de Amor com muita seriedade e compromisso e o resultado do leilão demostra esse comprometimento e a credibilidade desse trabalho voluntário que reflete no atendimento dos pacientes de Alta Floresta que necessitam de um cuidado especial na luta contra o câncer. Parabéns a todos os envolvidos e as pessoas que colaboraram com a arrecadação expressiva”, disse Tuti. Com informações assessoria de comunicação

