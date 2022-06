Destaques 27/06/2022 12:07 MT Esporte Copa Ariosto e Helena da Riva começa hoje com três jogos Começa nessa segunda (27) a 20ª edição da Copa Ariosto da Riva de Futsal e 18ª Copa Helena da Riva de Futsal. Serão três jogos, sendo dois no feminino e um no masculino. A definição das formação das chaves e inicio da competição ficou definido em congresso técnico realizado na última. As inscrições se encerraram na última sexta (24) as 11h00 e a tarde divulgado a tabela dos jogos que inicia nessa segunda (27) e encerramento previsto para o dia 11 de agosto. Confira cos jogos dessa semana e a composição das chaves: 18ª Copa Helena da Riva de Futsal/2022 Chave Única - PEC/Paranaita; Paranaita Sub/17; Semel Sub/17; Aço Norte e Fúria FF 20ª Copa Ariosto da Riva de Futsal/2022 Chave A – UBB; Moreira/Olimpyke; Borracha Tratores/Bet163/W3M; Paranaita e Kane Futsal Chave B – União Futsal, Toca Bola, DK Escala e Semel Sub/17 Jogos de abertura A competição inicia nessa segunda com três jogos, sendo dois pelo futsal feminino e um pelo futsal masculino. Confira os confrontos dessa primeira semana: Segunda (27) 19h15 – Aço Norte x PEC/Paranaita (FF) 20h00 – Fúria FF x Paranaita Sub/17 (FF) 20h45 – Paranaita x Moreira/Olimpyke (FM) Quinta (30) 19h15 – União Futsal x Semel Sub/17 (FM) 20h00 – Toca Bola x DK Escala (FM) 20h45 – Kane Futsal x UBB (FM)

