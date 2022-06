Destaques 27/06/2022 13:48 Governador autoriza início das obras do Hospital Regional de Alta Floresta e anuncia novos investimentos Foto por: Mayke Toscano/Secom-MT O governador Mauro Mendes assina nesta terça-feira (28.06) a ordem de serviço para a construção do Hospital Regional de Alta Floresta e anuncia novos investimentos na região. Ele ainda vistoria obras e inaugura a Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo durante visita à Região Norte. Mauro chega em Alta Floresta às 7h. Na sequência, às 8h30, ocorre o ato de assinatura da ordem de serviço do Hospital Regional no terreno onde será feita a construção. No mesmo local, o governador anuncia novos convênios e entrega equipamentos para municípios da região. Às 11h30, a comitiva do governador chega em Matupá, de onde faz deslocamento de carro até Peixoto de Azevedo. No município, o governador assina novos convênios com diversos municípios, às 12h, no Salão Paroquial da cidade. Às 14h, ocorre a inauguração da Cadeia Pública de Peixoto, que recebeu investimento total de R$ 11,1 milhões, entre recursos do Governo de Mato Grosso e do Ministério da Justiça. Às 14h45, o governador e a comitiva voltam a Matupá para vistoriar, às 15h, as obras da Escola Estadual de Matupá, que ficou paralisada por 10 anos e foi retomada pela atual gestão. A ordem de serviço para a retomada da construção foi assinada no mês de fevereiro deste ano, com investimento de R$ 3,9 milhões. Confira a programação 7h – Chegada em Alta Floresta 8h30 – Ato de assinaturas da ordem de serviço do Hospital Regional, convênios e pronunciamentos Local:Terreno da construção do Hospital Regional 11h30 – Chegada em Matupá, com deslocamento de carro para Peixoto de Azevedo 12h – Chegada em Peixoto de Azevedo e ato de assinaturas de convênios e pronunciamentos Local: Salão Paroquial 14h – Ato de inauguração da Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo 14h45 – Deslocamento de carro para Matupá 15h – Chegada em Matupá, com vistoria às obras da Escola Técnica Estadual

