Destaques 27/06/2022 17:04 Redação: Nativa News Alta Floresta registra mais dois óbitos em decorrência da Covid SECOM O número de casos ativos de covid-19 no município de Alta Floresta apresentam baixa constante nas últimas semanas, de acordo com boletim epidemiológico emitido no final da tarde desta segunda-feira (27) pela Secretaria Municipal de Saúde, apenas 174 casos ativos.

Dados do atual boletim apresentam dois novos óbitos, um ocorrido no dia 22 de junho, sendo uma mulher idosa de 80 anos, que tinha Hipertensão Arterial; Cardiovascular; Diabetes Mellitus tipo II, Alzheimer, Parkinson, Dislipidemia, Hipotireoidismo. O segundo óbito foi registrado no dia 26 de junho, sendo outra idosa de 86 anos, tinha Alzheimer. Alta Floresta registra que 17615 pessoas já contraíram a doença, 17268 já se recuperaram e 173 correspondem a pacientes com a doença que evoluíram para óbito. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 62 novos casos da doença, 46 novos casos de pessoas diagnosticadas como recuperadas e 33 suspeitos aguardando resultado.

Dados referentes a condição/classificação dos pacientes internados no Hospital Regional Albert Sabin deixaram de ser publicados, onde deveria constar a classificação de moderado a grave, também não consta no boletim, apenas o número, que na data de 27 de junho consta 07 pacientes estão internados. No Pronto Atendimento Municipal (PAM), consta um paciente em observação.

