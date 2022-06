A Prefeitura de Alta Floresta, por meio do Projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta, com apoio das secretarias de Cultura e Juventude e Governo, Gestão e Planejamento, realizou a primeira edição do Arraiá da Floresta, que promoveu a junção da tradição junina e a solidariedade altaflorestense.

Realizado nas noites dos dias 24, 25 e 26 de junho, o Arraiá da Floresta trouxe grande presença de público, com estimativa de passagem de 12 mil pessoas no evento. Com 28 barracas de quitutes típicos da época, o levantamento inicial junto às entidades aponta a somativa de pouco mais de R$ 140 mil em arrecadação de vendas.

“Todo ano a gente participa da festa junina da praça, esse ano com o nome diferente ‘Arraiá da Floresta’, uma festa maravilhosa, linda, muita gente participando e a gente só tem a agradecer. As vendas foram um sucesso, superamos as vendas. A instituição depende destas parcerias e elas são sempre bem vindas”, destacou Adriana Moura, diretora da escola APAE.

Fazendo parte de tradição junina, foi realizado um concurso de quadrilhas, nas categorias adulto e infantil. Todos participantes receberam certificado de participação, para o primeiro colocado de cada categoria foi entregue troféu e a premiação de R$ 1 mil em dinheiro.

Na categoria infantil ficaram colocados:

1º lugar: “Arraiá Arte de Aprender” – da Escola Municipal de Educação Infantil Arte de Aprender;

2º lugar: “Fogo na Butina” – da Escola Municipal Maria Domingas Mazzarello;

3º lugar: “Isso aqui tá bom demais” - da Escola Municipal Maria Domingas Mazzarello.

Na categoria adulta ficaram colocados:

1º lugar: “Arraiá das Estrelas” – da Escola Estadual JVC Junior;

2º lugar: Escola Militar Dom Pedro II Vitória Furlani de Riva;

3º lugar: Ritbox São João.

O evento também contou com bancas de exposições e comercialização de produtos artesanais locais, a Varanda Criativa que é uma ação itinerante para a comercialização do artesanato local. Participando de sua terceira edição, a artesã Ana Claudia Coutinho falou da importância do evento. “É muito interessante perceber que a cidade está trazendo essa oportunidade para nós artesãos, estou aqui com uma colega minha, a gente está trazendo os nossos artesanatos e essa oportunidade de três dias de festa é muito bom não só pra gente, mas para todos os artesãos que tem a oportunidade de mostrar seus produtos ao público que talvez na Varanda não viesse e aqui estão presentes. O trabalho que a prefeitura está fazendo é muito importante tanto para os artesãos como para a cidade em geral que está tendo mais um entretenimento e atividades, então essas iniciativas da prefeitura estão muito boas, aqui trazendo shows e escolas está muito bem organizado”.

Presente nas três noites de evento, o prefeito Valdemar Gamba falou da importância do resgate cultural. “É muito interessante a gente resgatar essa cultura, antigamente a gente fazia muito isso, houve um momento que deu uma falhada que a gente estava perdendo um pouco da cultura e as danças, as quadrilhas que tivemos aqui, fiquei impressionado com as crianças, a participação das crianças”, apontou Gamba frisando que o resgate da cultura altaflorestense estava previsto no plano de governo

A superação das expectativas também foi destacada pelo prefeito “Não esperávamos a participação da população da forma que estamos tendo, estou muito grato à população, eu sei que a equipe, todos os servidores da prefeitura que estiveram envolvidos aqui nos trabalhos com a primeira dama tudo isso que foi feito é muito bem pago quando nós temos essa participação, aquilo que a gente faz vem a contento da população, estão todos de parabéns que se envolveram nesse trabalho. Temos a certeza que foi um começo da nossa gestão do resgate, um sucesso que com certeza nos próximos anos nós vamos avançar muito mais e fazer a festa que a nossa população merece”, finalizou Gamba agradecendo toda a imprensa que dedicou espaço para divulgação do evento.

Uma das peças fundamentais para a realização do Arraiá da Floresta, a primeira dama e coordenadora do Projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta, Vilma Boaro Gamba, falou da satisfação e superação de expectativas do evento. “Estou vendo com muito sucesso por ser a primeira festa junina da gestão Chico Gamba, a quadrilha, as crianças pequeninas vindo prestigiar e brincar aqui e quero agradecer principalmente a população por ter comparecido, por ter prestigiado todas as barraquinhas que são para as nossas entidades da nossa cidade. Isso fortalece bastante a sociedade e que ano que vem teremos de novo, com mais responsabilidade porque o tamanho dessa festa hoje sendo domingo, porque amanhã é dia de trabalho, muito obrigada, quero agradecer a todos, de coração, a gestão Chico Gamba e aos vereadores que aqui passaram e particularmente a nossa população que compareceu”.