Destaques 28/06/2022 06:10 Assessoria - PMAF Alta Floresta: Secretaria de Saúde reúne médicos para discutir protocolos de atendimento nas Unidades Divulgação A reunião faz parte dos protocolos adotados e informados na Nota Técnica para prevenção à proliferação do novo coronavírus, com objetivo de discutir os protocolos de atendimentos nas Unidades de Saúde da Família. Conduzida pelo médico infectologista Rodolff Nunes da Silva, a reunião aconteceu no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alta Floresta – SISPUMAF. Com a presença dos médicos que atendem nas unidades, foi feito um balanço dos casos de covid-19 no município desde o início da pandemia. A forma de receber um paciente com síndrome gripal entre outros protocolos foi atualizada, para que todos tenham atendimento de qualidade nas unidades de saúde. As reuniões devem continuar acontecendo alinhando os atendimentos, no decorrer desta semana o tema será discutido com a equipe de enfermagem que atende as unidades. Nas Unidades de Saúde da Família estão os primeiros atendimentos que a população busca também para síndromes gripais por isso é importante que toda equipe esteja preparada para atender adequadamente cada caso.

