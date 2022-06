Destaques 28/06/2022 17:23 Só Notícias/Kelvin Ramirez Corpos de casal que morreu em acidente entre carretas em ponte Rio Apiacás são transladados para o Maranhão Foto: Reprodução Os corpos de Ronilson de Jesus Machado Silva, de 40 anos, e, Andreanne de Melo Nascimento, de 32 anos, foram transladados, ontem, para cidade de Imperatriz, no Maranhão (635 quilômetros de São Luís), onde foram sepultados. Os dois morreram domingo, em acidente envolvendo duas carretas na ponte de concreto no rio Apiacás, na cidade de Nova Monte Verde (100 quilômetros de Alta Floresta). Informações iniciais apontam que a Iveco, placas Brasil, (carregada com grãos), atingiu a traseira da outra carreta. Ronilson ficou preso às ferragens e chegou a ser encaminhado ao hospital municipal de Alta Floresta com vida, mas faleceu por volta das 20 horas. Já Andreanne teve o óbito confirmado no local. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Oficial e Identificação Técnica foram ao local para analisar as circunstâncias e responsabilidades do acidente.

