Este ano o município de Paranaíta, completará no dia 29 de junho, seu 43º Aniversário de fundação. A cidade surgiu na década de 70, de um projeto idealizado pelo colonizador Ariosto da Riva.A área urbana da cidade sofreu sua primeira derrubada da mata pelos senhores; Alípio Cândido da Silva (in memória) e um empreiteiro vulgo Zé Mineiro no ano de 1979, e como símbolo do lançamento da cidade, Ariosto da Riva (in memória) em 29 de Junho do mesmo ano ateou fogo na derrubada e declarou a abertura da cidade.

O município que possui uma extensão territorial de 4.796,013 Km² (IBGE), foi fundado em 29 de Junho de 1979, era um distrito que pertencia a Alta Floresta, em 13 de maio de 1986 a Lei nº 5004 o elevou a categoria de Município do Estado de Mato Grosso, sua emancipação política se deu no dia 13 de maio de 1986.

Paranaíta teve como pioneiros na zona urbana: Antônio Campanharo, o qual construiu o primeiro barraco dando início à cidade, onde ao lado, logo se construiu a rodoviária, sendo seguido posteriormente por José Galego.

A população de paranaitenses, no ano de 2021 segundo estimativa do IBGE é de 11.291 Habitantes, oriundos dos estados do Sul e Sudeste, seguidos por Nordeste e Centro-Oeste. Paranaíta tem um dos maiores Assentamento Rural do INCRA, o Assentamento São Pedro, distante 40 km do núcleo urbano, com 776 lotes, e mais de 3.000 Pessoas distribuídas nas 22 Comunidades.

Os 43 anos de Paranaíta será comemorado em grande estilo e muita alegria, com uma extensa programação no Parque de Exposição Mauro Zanette. A partir das 20 horas, desta quarta-feira (29) abertura oficial das festividades em comemoração aos 43 anos de Paranaíta, com queima de fogos e shows com Trio Parada Dura.

Dia 30 de junho quinta-feira a atração é o show da dupla Antony e Gabriel

E dia 03 de julho Show de Dupla João de Souza e Bonifácio.

Serão 5 dias de festa com entrada gratuita, haverá shows com talento musical regional, rodeio, torneio leiteiro. Os visitantes poderão curtir a praça de alimentação com comidas típicas e algumas ''diferentes'' para os padrões Mato-grossenses.