Destaques 29/06/2022 11:05 Redação: Nativa News Prazo para alistamento militar de jovens com 18 anos termina nesta quinta-feira Jovens com 18 anos ou que vão completar 18 anos ainda neste ano devem fazer o registro. Foto: Reprodução A Junta de Serviço Militar de Alta Floresta alerta para os jovens de 18 anos que o fim do prazo para o alistamento militar obrigatório do Exército, termina nesta quinta-feira (30). O cadastro deve ser realizado através do site www.alistamento.eb.mil.br. De acordo com a Junta Militar, as mães que tenham filhos especiais também devem leva-los para o alistamento. O alistamento pode ser feito pela internet ou presencialmente. Após o fim do prazo estabelecido, será cobrada uma multa. Para os jovens que não tem acesso à internet, se dirigir até a Junta Militar de Alta Floresta, localizado junto ao prédio do Tiro de Guerra, para realizar o alistamento. Vale ressaltar que após o prazo de alistamento, o jovem terá que pagar uma multa, ficando em débito com o serviço militar. Para maiores informações favor entrar em contato com a Junta de Serviço Militar através do telefone 66 3903-1174

