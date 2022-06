Destaques 29/06/2022 15:59 Câmara de Alta Floresta aprova criação do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher Foto: Divulgação A Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta aprovou na sessão ordinária noturna desta terça-feira (28.06) o Projeto de Lei nº 2.182/2022 e autorizou a criação do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher (FMDM). Conforme a proposta enviada pelo Executivo Municipal para aprovação na Câmara Municipal, o Fundo Municipal de Direitos da Mulher terá o objetivo de possibilitar o apoio financeiro a projetos, eventos e atividades voltadas ao público feminino. A criação do Fundo, aprovada pelo Poder Legislativo, possibilitará a captação de recursos para que se atinjam os objetivos na garantia dos Direitos da Mulher, principalmente para aquelas em situação de violência doméstica. O Fundo será gerido pela Secretaria de Assistência Social, contando com a participação e supervisão do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Pela lei, o Fundo fica vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Alta Floresta e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Alta Floresta. O conselho, por sua vez, terá o poder de definir o percentual de utilização dos recursos captados pelo Fundo, conforme a necessidade de recursos apresentados através de projetos pelas entidades e programas públicos, em conformidade com as prioridades definidas no planejamento anual. A Lei segue para sansão do prefeito Valdemar Gamba e entrará em vigor após a sua publicação. Para acessar o Projeto de Lei 2.182/2022 clique aqui.

Veja também sobre Câmara de Alta Floresta Alta Floresta - MT Fundo Municipal Direitos da Mulher Voltar + Destaques