Destaques 29/06/2022 17:00 Assessoria - PMAF Alta Floresta: Meio Ambiente informa resultado final da 1ª fase dos candidatos inscritos e convocação para o TAF A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável divulga relação dos candidatos aprovados na primeira fase para contratação de brigadista contra incêndio para execução das atividades de prevenção e combate de foco de queimadas no município. O Teste de Aptidão Física – TAF, será realizado no dia 03 de Julho de 2022, no Estádio Maéstrinho, localizado na Rua dos Atletas, Nº 1357, Bairro Santa Maria, município de Alta Floresta –MT, CEP 78580-000, às 07h00min horário local. Com remuneração mensal de R$ 2.165,47 e Jornada de Trabalho de 40 horas semanais em horários, turnos e escalas definidos pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Corpo de Bombeiros Militar, através da 7ª CIBM –AF/MT. A convocação para contratação será efetivada conforme a necessidade de pessoal, sendo 4 meses no ano 2022 e 4 meses no ano 2023, com prazo previsto de julho à outubro de cada ano conforme a necessidade, obedecendo a ordem de classificação no processo seletivo. Confira na íntegra a relação dos de classificados no edital anexo.download 37.pdf

