Destaques 30/06/2022 06:23 Alta Floresta: Conselho Tutelar denuncia abandono de incapaz de 4 crianças encontradas sozinhas em casa Foto: Nativa News O caso foi registrado às 09h10 da manhã de ontem (29) no bairro Jardim Renascer Alta Floresta. Quatro crianças foram acolhidas e ficaram sob cuidados do Conselho Tutelar, os pais estariam no município vizinho.

A Polícia Militar registrou o caso como abandono de incapaz após ser acionada por conselheiro tutelar que relatava o abandono de quatro crianças. Os pais teriam se deslocado até o município de Nova Monte Verde, por volta das 17h do dia anterior (28/06) e as crianças, que não tiveram a idade informada, ficaram sozinhas em casa.

Diante os fatos o caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

