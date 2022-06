Destaques 30/06/2022 06:37 Vagões carregados com grãos pegam fogo na MT-208 em Carlinda Foto: Reprodução O caso deve ser registrado pela Polícia Militar de Carlinda nesta quinta-feira (30). O veículo ficou com o vagão de carga parcialmente destruído após problema nos freios e incêndio. O motorista recebeu apoio da prefeitura de Carlinda e de moradores próximos ao local para o combate às chamas.

Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, o fato ocorreu pouco após às 19h desta quarta-feira (29) na rodovia MT-208, trecho não pavimentado cerca de 15km do trevo do Piovesan, próximo a escola Monteiro Lobato. Apenas danos materiais foram registrados.

A carreta seguia carregada para o município de Novo Mundo. O motorista percebeu o princípio de incêndio e rapidamente desengatou o vagão, recebendo auxílio de moradores locais. O motorista relatou que o veículo é segurado e que nesta quinta-feira seguirá com os procedimentos legais.

Veja também sobre Alta Floresta - MT Carlinda MT-208 Vagões pegam fogo Voltar + Destaques