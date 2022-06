Destaques 30/06/2022 07:45 Só Notícias/Luan Cordeiro Alta Floresta: Lançada licitação de R$ 2,1 milhões para execução de asfalto no bairro Boa Nova I A definição da tomada de preços será no dia 14 de julho. O certame prevê a contratação de uma empresa para executar pavimentação asfáltica, drenagem de águas, meio fio, sarjetas e sinalização em ruas do bairro Boa Nova I. O valor previsto de investimento é superior a R$ 2,1 milhões. O investimento é através de convênio com o governo do Estado, através da secretaria estadual de Infraestrutura e Logística. A área englobada no certame e que receberá as obras é superior a 17,3 mil metros quadrados, de acordo com o edital. Estão inclusas as ruas São Judas Tadeu, São Matheus, São Lucas, São Pedro, São Paulo, São João e São Tiago. O prazo para execução será 240 dias, contados a partir da data de expedição da ordem de serviço.

