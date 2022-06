Destaques 30/06/2022 16:14 Assessoria - PMAF Alta Floresta: Capitania Fluvial oferta 30 vagas para Curso Especial de Segurança de Embarcações de Passageiros As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, anexa ao prédio do Seciteci, no período entre 30 de junho de 2022 e 01 de agosto de 2022. O curso tem como objetivo qualificar aquaviários para conduzir embarcações empregadas no transporte de passageiros, sejam elas escolares, de turismo ou de travessia, empregadas na navegação interior e de apoio portuário. O candidato já deve ser aquaviário há no mínimo 1 ano, com prioridade para empregados de pousadas. A taxa de inscrição é de R$ 8,00. REQUISITOS: Ambos os sexos

Brasileiros nato ou naturalizado

Ter no mínimo 18 anos até o ato da matrícula

Certificado de escolaridade

Ser aquaviário (possuir a CIR) São 30 vagas, o curso será realizado entre os dias 29/08 a 02/09/2022. Maiores informações pelos telefones (65) 3624-9498 / (65) 3623-6724 (Whatsapp), na sede da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico ou no portal: www.cfmt.mar.mil.br/Cursos

Veja também sobre Alta Floresta - MT Capitania Fluvial Embarcações Passageiros Curso Especial Voltar + Destaques