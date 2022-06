Destaques 30/06/2022 17:59 Prefeitura de Alta Floresta entrega obra de revitalização da Unidade Básica de Saúde na comunidade Mundo Novo Na tarde desta quarta-feira (29) foi entregue para a comunidade da região da 3ª Leste, zona rural do município, a reforma completa da Unidade Básica de Saúde – UBS Mundo Novo. Com mão de obra da equipe de reeducandos do projeto Nova Chance, a prefeitura de Alta Floresta concluiu a reforma da UBS e fez a entrega nesta tarde. A reforma foi solicitada à gestão, que in loco, verificou a necessidade de uma revitalização geral, com a troca do telhado e instalações. Foram cerca de 60 dias de trabalho até a entrega. Para o secretário de saúde em exercício, José Aparecido de Souza, a entrega garante mais qualidade no atendimento à população e também para a equipe que trabalha na unidade. “Traz uma alegria, otimismo e esperança para a comunidade e o prefeito tem feito esse empenho de melhorar essa qualidade de vida da população, tanto da zona rurbana como da zona rural, reformando as unidades e ampliando, não é a primeira unidade que é beneficiada. Então nós queremos agradecer o empenho do prefeito nessa colaboração à comunidade do Mundo Novo”, apontou José Aparecido. Para o prefeito Valdemar Gamba, a entrega é mais uma conquista para a comunidade, ao visitar a UBS viu a necessidade de reforma devido as péssimas condições em que se encontrava. “Quando vi o telhado estragado, caindo, com morcegos, mandei reformar e hoje estamos entregando essa obra”, apontou Gamba, frisando que os trabalhos continuam para garantir a qualidade de vida da população. Estiveram presentes na solenidade de entrega da unidade o prefeito Valdemar Gamba acompanhado do primeira dama Vilma Boaro Gamba, o Deputado Federal Neri Guelle, o Deputado Estadual Ondanir Bortolini, o vereador presidente da mesa diretora Oslen Dias, o secretário municipal de saúde, José Aparecido de Souza, a enfermeira responsável pelas Unidades de Saúde da zona rural, Ana Paula Izipato, secretários municipais e comunidade local.

