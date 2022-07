Destaques 01/07/2022 12:28 Redação: Nativa News Veículo tem as rodas furtadas após sofrer acidente em vicinal de Paranaita Fotos: Josemar Julião O acidente foi registrado na última quarta-feira (29) próximo ao assentamento São Pedro em Paranaíta. Após perder o controle da direção do veículo e capotar, os ocupantes deixaram o local e o veículo teve as rodas furtadas.

Os ocupantes sofreram leves escoriações, retornavam do município de Nova Monte Verde sentido à Sinop, para onde um dos ocupantes seguiu viagem. O segundo ocupante permaneceu para remoção do veículo.

O veículo, caminhonete Hilux foi encontrada no local do acidente com três rodas completas furtadas. O veículo foi guinchado até o município de Alta Floresta.

