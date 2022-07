Destaques 01/07/2022 16:49 Governo de MT suspende publicações nos sites e perfis de redes sociais institucionais Durante o período, as páginas de atendimento à população permanecerão em funcionamento normalmente O Governo de Mato Grosso irá suspender a publicação de notícias, fotos, áudios e vídeos, a partir deste sábado (02.07), em todos os sites e perfis de redes sociais institucionais. A medida se dá em respeito ao período eleitoral, conforme a Lei de n° 9.504/1997, Art. 73, VI, b. Durante o período, as páginas de atendimento à população, como serviços da Sefaz, Detran, Sema, Seduc, assim como o aplicativo MT Cidadão, permanecerão em funcionamento normalmente. As notícias nos sites institucionais do Governo de Mato Grosso estarão interrompidas durante o período eleitoral, salvo exceções previstas em lei. Após esse período, todas as atividades nos sites e perfis oficiais retornam normalmente.

